Песков рассказал о рабочем графике президента на следующей неделе

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе продолжит встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов, проведет международные встречи и совершит зарубежную поездку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

"Достаточно график напряженный. Путин продолжит работать с исполняющими обязанности глав регионов, в которых в сентябре будут выборы", — сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что у исполняющих обязанности губернаторов уже было время включиться в работу.

"Продолжатся визиты зарубежных гостей. Гостей из Вьетнама будем принимать. Будет зарубежная поездка. Я не буду анонсировать, но к ней ведется подготовка", — добавил Песков.

Ранее стало известно, что на 7 сентября ведется подготовка визита Путина в Тегеран, где пройдет саммит "РФ — Турция — Иран" по Сирии.

"Сирийские дела находятся в постоянном внимании президента, особенно с учетом того обострения, которое сейчас происходит вокруг Идлиба, растущая опасность в связи с формированием там кулака террористов, и с необходимостью ликвидация этого кулака", — отметил Песков.

По словам Пескова, ведется и подготовка к Восточному экономическому форуму.

"Это очень большое представительное мероприятие", — пояснил Песков, добавив, что на форуме ждут лидера КНР Си Цзиньпина, премьера Японии Синдзо Абэ, президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу и представителя Южной Кореи.