Путин поздравил главу Вьетнама с Днем независимости республики

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Вьетнама Чан Дай Куангу по случаю 73-годовщины провозглашения независимости республики и выразил уверенность в дальнейшем активном развитии сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин выразил уверенность в дальнейшем активном развитии политического диалога, двустороннего сотрудничества в различных областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных международных проблем в интересах российского и вьетнамского народов, в русле упрочения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — приводит пресс-служба слова Путина.

Кроме того, в телеграмме глава РФ с удовлетворением отметил дружественный, конструктивный характер отношений между двумя государствами.