Путин рассказал, как работа в разведке помогает ему вести переговоры

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками рассказал, что работа в разведке помогает ему вести международные переговоры.

"Помогает, серьезно помогает", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы государства, есть разные виды разведдеятельности, например, аналитика. Он уточнил, что потребителями такого рода аналитики являются политические инстанции, принимающие решения, "и она (аналитика) в частности для меня важна, чтобы сориентироваться, что происходит в том или ином регионе, что планируется в отношении нашей страны, либо в отношении ключевых моментов развития международной ситуации", — рассказал российский лидер.

Путин признался, что в бытность свою сотрудником внешней разведки он занимался добыванием информации за счет работы с самыми разными людьми — "и с журналистами, и с учеными, и со студентами, и с артистами".

"Это колоссальный опыт, и все они были лучше чем я, вот что важно, потому что каждый из них в своей области был человеком значимым, серьезным, добивавшимся результатов", — уточнил он. Он добавил, что этот опыт приучил его строить работу на основе идейной близости в широком смысле этого слова.