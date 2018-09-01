Песков назвал разговор о возможной встрече Путина и Трампа преждевременным

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Пока неизвестно, будут ли президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп принимать участие в мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, говорить о переговорах двух лидеров в столице Франции преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, будет ли Путин, будет ли Трамп в Париже. Поэтому говорить об этом преждевременно, пока невозможно", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров двух лидеров в столице Франции.