Путин надеется на новый импульс в отношениях с Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи. 1 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи. 1 сентября 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Отношения России и Азербайджана носят партнерский, взаимовыгодный характер, прошедшие переговоры придадут им дополнительный импульс, считает президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошли в конструктивной и деловой атмосфере.

"Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнерский, взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства, уважения интересов друг друга", — сказал Путин.

Он выразил надежду, что прошедшие переговоры придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию российско-азербайджанских связей.

"Именно на это нацелено подписанное с президентом Азербайджана и совместное заявление, а также солидный пакет межправительственных и межведомственных соглашений", — добавил российский президент.

В числе документов — план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества. По словам Путина, этот программный документ включает в себя дорожные карты по таким важным вопросам как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, расширение гуманитарного взаимодействия.