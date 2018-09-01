Путин надеется на новый импульс в отношениях с Азербайджаном

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Отношения России и Азербайджана носят партнерский, взаимовыгодный характер, прошедшие переговоры придадут им дополнительный импульс, считает президент РФ Владимир Путин.
"Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнерский, взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства, уважения интересов друг друга", — сказал Путин.
Он выразил надежду, что прошедшие переговоры придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию российско-азербайджанских связей.
"Именно на это нацелено подписанное с президентом Азербайджана и совместное заявление, а также солидный пакет межправительственных и межведомственных соглашений", — добавил российский президент.
В числе документов — план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества. По словам Путина, этот программный документ включает в себя дорожные карты по таким важным вопросам как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, расширение гуманитарного взаимодействия.