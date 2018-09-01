В Кремле заявили, что пока не работают над встречей Путина и Трампа

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Проработка возможной встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не ведётся, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока нет", — сказал Ушаков РИА Новости, отвечая на вопрос, началась ли проработка возможной встречи лидеров двух государств.

Первые полномасштабные переговоры Путина и Трампа состоялись в Хельсинки 16 июля. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.