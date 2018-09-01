Путин и Алиев подписали пакет документов, расширяющий сотрудничество стран

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи. 1 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи. 1 сентября 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев по итогам переговоров подписали пакет документов, расширяющий сотрудничество двух стран.

Церемония подписания ряда межправительственных и межведомственных документов прошла в резиденции Бочаров ручей.

Как сообщил ранее на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, пакет документов, который подготовили Москва и Баку, направлен на расширение экономического сотрудничества. По его словам, стороны хотят добиться увеличения товарооборота и развития экономического сотрудничества.

По его словам, Москва также рассчитывает на создание совместных предприятий с российским участием, "которые создадут экономический фон". Он подчеркнул, что во всех решениях заинтересован бизнес.