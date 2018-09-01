Россия не будет захлопывать дверь для диалога с США, заявил Лавров

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия в отношениях с США не будет вставать в "позу обиженного" и захлопывать дверь для диалога, при этом в самом Вашингтоне есть немало политиков, которые осознают ненормальность нынешних отношений двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы должны работать со всеми коллегами, какие бы проблемы ни возникали в отношениях. Мы не из тех стран, которые встают в позу "обиженного" – мол, если вы сказали про нас что-то не очень правильное, то мы не будем общаться. Это не наш метод. Мы всегда принципиально оцениваем действия наших партнеров, когда мы с ними не согласны. Но мы никогда не захлопываем дверь", — заявил Лавров в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

Лавров отметил, что у него нет сомнений в том, что "в США есть немало политиков, включая действующих политиков и сотрудников администрации, которые полностью осознают ненормальность нынешнего положения, когда любой шаг выверяется на предмет того, как это "аукнется" среди русофобов".

"Я считаю, что это просто печальная страница американской истории", — подчеркнул министр.