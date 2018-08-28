Медведев назначил замглавы Минпросвещения Татьяну Синюгину и Ирину Потехину

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил двух заместителей министра просвещения РФ, ими стали Татьяна Синюгина и Ирина Потехина, соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

"Назначить Синюгину Татьяну Юрьевну заместителем министра просвещения Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", — говорится в распоряжении.

Другим документом Медведев назначил замглавы Минпросвещения Ирину Потехину, также освободив ее от занимаемой должности.