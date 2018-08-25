В Совфеде прокомментировали отказ Киева забирать корабли из Крыма

Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя

Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украина не забирает свои корабли из Крыма, потому что у нее нет технических возможностей сделать это, считает член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.

Ранее экс-главнокомандующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Киев не возвращает боевые корабли, чтобы "иметь аргумент" в спорах с Россией в международных судах. Он также заметил, что с выводом техники Украина потеряет поддержку западных партнеров в этом вопросе.

По словам Цекова, у украинской стороны и так нет оснований предъявлять иски к России.

"Мы же им сами сказали: "Забирайте!" Поэтому зачем они будут иски подавать, когда мы и так согласны?" — отметил сенатор в интервью RT.

Собеседник телеканала предположил, что украинские политики специально не хотят урегулировать ситуацию с кораблями в преддверии парламентских и президентских выборов в стране.

"Если они забирают, то демонстрируют слабость перед наиболее радикальной частью украинского общества", — добавил Цеков.

В январе президент Владимир Путин заявил о готовности передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Киев должен рассматривать предложение о возврате кораблей как официальное.