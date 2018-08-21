Путин назначил нового замруководителя Россотрудничества

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Павла Шевцова заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Шевцова Павла Анатольевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.

Ранее Шевцов занимал пост заместителя торгового представителя РФ в Белоруссии.