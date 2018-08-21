Путин обсудит с президентом Финляндии торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё в среду обсудят торгово-экономическое сотрудничество, отношения между Европой и Россией, а также обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин и Ниинистё встретятся в Сочи 22 августа. Планируется рассмотреть ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов, сообщали ранее в канцелярии финского президента. Предыдущая встреча глав России и Финляндии состоялась 16 июля в Хельсинки.

"Визит был заранее согласован. Вы знаете, что краткое общение состоялось с господином президентом Финляндии Ниинистё в Хельсинки после общения с (президентом США Дональдом) Трампом. Будет продолжен разговор о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве", — сказал Песков.

Он отметил, что традиционно Финляндия занимает важное место для РФ в плане торгово-экономического взаимодействия. "У нас много совместных проектов, по которым ведется работа. Финские компании являются активными инвесторами в Российской Федерации", — уточнил Песков.

"Кроме этого — разговор о более широком контексте отношений между Европой и Россией. И обмен мнениями по актуальным региональным проблемам – это и та же Украина, и та же Сирия", — добавил он.