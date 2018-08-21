В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о санкциях против России

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об условиях снятия санкций против РФ следует расценивать как сигнал к новому раунду переговорного процесса, считает член комитета ГД по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Ранее Трамп заявил, что готов снять санкции против Москвы, если Россия предпримет шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина.

"Наши подходы не всегда разделяются партнерами по переговорам, поэтому я полагаю, что это заявление следует расценивать как сигнал к новому раунду переговорного процесса, что само по себе неплохо и вселяет определенный оптимизм", — сказал Морозов РИА Новости.

При этом политик полагает, что в этом новом раунде переговоров Москве и Вашингтону "удастся прийти к какому-то компромиссу".

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.