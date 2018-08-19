МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В субботу президент России Владимир Путин посетил в Австрии свадебную церемонию министра иностранных дел страны Карин Кнайсль и местного бизнесмена Вольфганга Майлингера.

Глава государства заглянул на торжество по пути в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. За час, проведенный на свадьбе, российский лидер успел поздравить молодоженов, вручить подарки, исполнить танец с невестой и расписаться на капоте автомобиля.

Сбор гостей и приезд Путина

Свадьба проходила в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße в маленьком городке Гамлице на юго-востоке страны. С самого утра территория вокруг заведения была под строгим контролем органов правопорядка. Как сообщала ранее газета Kronen Zeitung, безопасность торжества обеспечивали около 300 сотрудников австрийской полиции. Также за безопасность отвечали 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Близлежащие дороги были перекрыты для движения на несколько часов.

Как сообщал ряд австрийских СМИ, которые вели онлайн-трансляцию, гости начали собираться около 11 утра по местному времени. Среди приглашенных были канцлер Австрии Себастьян Курц и вице-канцлер Ханс-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие.

Свадебная церемония должна была начаться в 14:00 по местному времени, но Путин прибыл в город Грац, откуда он должен был ехать в ресторан, примерно в это же время, поэтому торжество началось позже запланированного. Для его кортежа было перекрыто шоссе, чтобы сократить его время в пути.

Когда лимузин прибыл к ресторану, гости стояли у входа. Путин вышел из машины, подарил Кнайсль большой букет желтых цветов и поцеловал. С женихом он обменялся рукопожатием.

Самовар, казаки и танцы

Как рассказал позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в качестве свадебного подарка вручил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.

Также российский президент сделал и "музыкальный подарок" — с ним на церемонию прибыли артисты из ансамбля донских казаков, которые исполнили традиционные казачьи песни. По словам Пескова, гости по достоинству оценили творчество артистов.

Путин также станцевал с невестой. Фото российского президента, обнимающего в танце Карин Кнайсль, стало заглавной фотографией многих австрийских СМИ. Журналисты портала Oe24 написали, что "Путин ошеломил Кнайсль танцами и цветами".

Долгий тост под аплодисменты

По словам Пескова, свадьба главы австрийского МИД прошла "в непринужденной и очень теплой атмосфере". Путин присутствовал во время акта бракосочетания, а позже произнес тост на немецком языке, чем приятно удивил всех гостей.

"Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Путин выступал на немецком языке. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами", — рассказал Песков.

После этого, уже у ресторана, Путин красным маркером расписался на капоте автомобиля молодоженов и поставил подпись, обрамив надпись в сердце. Проведя на церемонии час с небольшим, около 16 часов по местному времени президент попрощался и уехал. Однако, несмотря на неформальный визит, Путин решил воспользоваться представившейся возможностью и провел краткий разговор перед вылетом в Берлин в аэропорту города Граца с Себастьяном Курцем.

"Очень добрая" поездка

В ресторане, где проходило торжество, сказали РИА Новости, что свадьба российскому лидеру понравилась.

Сам Путин, уже прибыв позже в Берлин и отвечая на вопрос одного из журналистов о своей поездке в Австрию, назвал ее "хорошей, очень доброй", отметив, что это был частный визит.