Путин отметил значимость "Северного потока – 2" для Европы

МЕЗЕБЕРГ (Германия), 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил значимость "Северного потока – 2" для Европы.

"Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное — удовлетворить растущий спрос экономики Европы на энергоресурсы", — сказал российский лидер.

Глава государства в очередной раз обозначил, что этот энергетический проект является исключительно экономическим и не закрывает возможности транзита "голубого топлива" через украинскую территорию.

При этом российский лидер подчеркнул, что транзит через Украину должен соответствовать экономическим требованиям.

Путин также отметил, что Россия вносила и продолжает вносить существенный вклад в энергетическую безопасность Европы. Он напомнил, что российская сторона всегда была надежным поставщиков энергоресурсов.

Меркель, в свою очередь, призвала сохранить транзит газа через Европы после запуска "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2"

Энергетический проект предполагает строительство двух газовых ниток от российского побережья через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство выдали Россия, Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие только от Дании.

Против строительства "Северного потока — 2" выступают некоторые государства, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния.