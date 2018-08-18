Путин отметил значимость "Северного потока – 2" для Европы

МЕЗЕБЕРГ (Германия), 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил значимость "Северного потока – 2" для Европы.
Глава государства в очередной раз обозначил, что этот энергетический проект является исключительно экономическим и не закрывает возможности транзита "голубого топлива" через украинскую территорию.
При этом российский лидер подчеркнул, что транзит через Украину должен соответствовать экономическим требованиям.
Путин также отметил, что Россия вносила и продолжает вносить существенный вклад в энергетическую безопасность Европы. Он напомнил, что российская сторона всегда была надежным поставщиков энергоресурсов.
Меркель, в свою очередь, призвала сохранить транзит газа через Европы после запуска "Северного потока – 2".
"Северный поток – 2"
Против строительства "Северного потока — 2" выступают некоторые государства, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния.