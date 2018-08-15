Путин предложил главе Туркменистана неформально обсудить ряд вопросов

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 15 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову неформально в узком составе обсудить двусторонние вопросы, которые представляют взаимный интерес.

"Мы совсем недавно виделись в рамках "Каспийской пятерки", где подписали очень важный документ по урегулированию ситуации на Каспии. Как и договорились, мы все-таки проведем с вами сегодняшнюю встречу отдельно, поговорим обстоятельно по нашим двусторонним отношениям", — сказал Путин на встрече с президентом Туркменистана.

"Как вы и предлагали, сделаем это неформально, вдвоем, просто сядем — обсудим все вопросы, которые представляют интерес для двусторонних отношений", — добавил Путин.

Президент РФ предложил обсудить экономические вопросы, вопросы социальной сферы, взаимодействия в гуманитарных областях и международной деятельности. "Здесь наши позиции, как дипломаты говорят, близки или практически совпадают. Мы работаем очень тесно друг с другом и эффективно", — сказал он.

Бердымухамедов выразил признательность за встречу и подчеркнул, что Россия и Туркменистан являются стратегическими партнерами. "Свои взаимоотношения мы всегда складываем на фоне взаимоуважения, поэтому в действительности мы многое делаем для реализации вопросов нашего сотрудничества", — сказал президент Туркмении.

Бердымухамедов обратил внимание на активную работу межправкомиссии. Кроме того, он выразил благодарность за назначение нового главы комиссии, поскольку новый состав может также добиться позитивных результатов в реализации планов.

"Я хотел бы также, пользуясь случаем, все-таки сказать, как говорят, "лучше поздно, чем никогда", поздравить вас с великолепным, который прошел на высоком уровне, чемпионатом мира по футболу-2018", — сказал глава Туркменистана.