Более 1700 чиновников уволили за утрату доверия по требованию прокуроров

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Более 1700 чиновников за 1,5 года уволены по требованию прокуроров за утрату доверия из-за совершения коррупционных правонарушений, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

"Все чаще увольнение чиновников происходит по инициативе прокуроров. За последние полтора года более 1700 чиновников уволены по данному основанию, в том числе 477 за первое полугодие 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, к примеру, по требованию прокурора Апшеронского района Краснодарского края лишился должности замглавы муниципального образования, учредивший коммерческую организацию по строительству жилых и нежилых зданий.

Органы прокуратуры Астраханской области уличили шесть депутатов органов местного самоуправления в сокрытии сведений о доходах. Прокуратура Новгородской области выявила конфликт интересов у судебного пристава-исполнителя, который реализовывал арестованное имущество родственникам.

Сообщается, что с 1 января закон "О противодействии коррупции" предусматривает ведение публичного реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Данный реестр размещен по адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr. К 1 августа 2018 года в него уже внесены сведения о более чем 270 лицах. Исключить их из "реестра коррупционеров" можно через 5 лет после увольнения, в случае отмены решения об увольнении или в случае смерти бывшего чиновника.

Закон не запрещает прием на работу лиц, включенных в данный реестр, это остается на усмотрение работодателя. Но кадровые службы смогут проверять чиновников по этой базе, которая является своеобразной "черной меткой" для бывших чиновников при их последующем трудоустройстве.