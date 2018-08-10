МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 августа посетит Казахстан для участия в Пятом каспийском саммите, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двенадцатого августа президент РФ Владимир Путин посетит город Актау (Казахстан) для участия в Пятом каспийском саммите. Предполагается, что президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана рассмотрят ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств "каспийской пятерки", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что главным событием станет подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года. Кроме того, в рамках встречи будет подписан ряд пятисторонних межправительственных документов.