Захарова ответила на заявление госдепа об "улучшении поведения" России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова своей коллеги из Государственного департамента Хезер Науэрт об инструментах, которые использует Вашингтон для "улучшения поведения" Москвы.
"Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", — написала Захарова в своем Facebook.
Она также добавила несколько смайлов к своему посту, с помощью которых предположила, что может входить в "набор инструментов" США.
По мнению Захаровой, в частности, в "набор" могут входить бомбы, цепи и ножи.
Реакция представителя Москвы последовала спустя несколько часов после заявления Науэрт о том, что Вашингтон может попытаться заставить какое-либо правительство вести себя иначе, и обладает для этого широким спектром возможностей.
Вашингтон в среду объявил о введении новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. Первый пакет, который вступит в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может быть введен через 90 дней, он подразумевает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия, как заявили в госдепе, может избежать второго пакета санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.
МИД России назвал планы Белого дома ввести новые санкции "сговором США и Великобритании" и пообещал зеркальный ответ.