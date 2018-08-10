Захарова ответила на заявление госдепа об "улучшении поведения" России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова своей коллеги из Государственного департамента Хезер Науэрт об инструментах, которые использует Вашингтон для "улучшения поведения" Москвы.

Дипломат усомнилась в том, что введенные США ограничительные меры повлияют на российско-американские отношения в лучшую сторону.

"Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", — написала Захарова в своем Facebook.

Она также добавила несколько смайлов к своему посту, с помощью которых предположила, что может входить в "набор инструментов" США.

По мнению Захаровой, в частности, в "набор" могут входить бомбы, цепи и ножи.

Реакция представителя Москвы последовала спустя несколько часов после заявления Науэрт о том, что Вашингтон может попытаться заставить какое-либо правительство вести себя иначе, и обладает для этого широким спектром возможностей.

Вашингтон в среду объявил о введении новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. Первый пакет, который вступит в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может быть введен через 90 дней, он подразумевает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия, как заявили в госдепе, может избежать второго пакета санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.

МИД России назвал планы Белого дома ввести новые санкции "сговором США и Великобритании" и пообещал зеркальный ответ.