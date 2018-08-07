В бюджете Москвы зарезервировали средства на второй тур выборов мэра

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Средства на проведение второго тура выборов мэра Москвы зарезервированы в бюджете города, говорится в письме председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

"Денежные средства бюджета города Москвы, необходимые для проведения повторного голосования, предусмотренного статьей 78.2 Избирательного кодекса города Москвы, в расположении Московского городской избирательной комиссии имеются", — говорится в письме Горбунова в ответ на запрос главы Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексея Венедиктова, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Горбунова, в соответствии с частью 1 статьи 56 Избирательного кодекса Москвы расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы государственной власти города, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из бюджета столицы.

Как уточнил РИА Новости член городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, избранным на должность мэра считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. Если никто из кандидатов сразу не набирает более половины, то через две недели проводится второй тур, где участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

По словам Реута, второй тур на предстоящих выборах мэра в случае необходимости будет проводиться 23 сентября.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.