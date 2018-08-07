В бюджете Москвы зарезервировали средства на второй тур выборов мэра

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Средства на проведение второго тура выборов мэра Москвы зарезервированы в бюджете города, говорится в письме председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
По словам Горбунова, в соответствии с частью 1 статьи 56 Избирательного кодекса Москвы расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы государственной власти города, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из бюджета столицы.
По словам Реута, второй тур на предстоящих выборах мэра в случае необходимости будет проводиться 23 сентября.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.