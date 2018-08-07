Американский сенатор посетит Санкт-Петербург

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол во вторник из Москвы отправится в Санкт-Петербург, где возможны встречи с руководством города, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Визит Рэнда Пола, хотя ему еще предстоит несколько дней в Санкт-Петербурге, уже на сегодня визит Рэнда Пола в Россию можно назвать вполне эффективным. Мы откровенно обменялись (мнениями. – Прим. ред.) по ряду самых животрепещущих досье двусторонней повестки, да и собственно международной тоже, и, я думаю, этот диалог будет продолжен", — заявил Слуцкий после встречи с Полом.

В ответ на уточняющий вопрос о сроках и повестке визита в Санкт-Петербург, депутат отметил, что Пол отправится туда во вторник.

"Наверно, будет встречаться с руководством города, законодательного собрания, я точно не знаю повестки", — добавил он.

Сам американский политик общаться с прессой не стал.