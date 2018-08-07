Названы регионы России, где могут смениться губернаторы

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Фонд "Петербургская политика" в ежемесячном рейтинге за июль 2018 года назвал регионы, где после сентябрьских выборов возможны ротации в губернаторском корпусе.
Среди регионов с повышенными, по мнению фонда, рисками ротации действующих глав регионов — Республика Алтай, Башкортостан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области, Санкт-Петербург.
Средние риски у глав Кабардино-Балкария, Калмыкии, Крыма, Вологодской, Курганской, Оренбургской областей.
Регионов с низкими рисками, считают в фонде, в данный момент нет.