Названы регионы России, где могут смениться губернаторы

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Фонд "Петербургская политика" в ежемесячном рейтинге за июль 2018 года назвал регионы, где после сентябрьских выборов возможны ротации в губернаторском корпусе.

"После дня голосования открывается окно возможностей для следующей волны замены глав регионов… Наибольшее внимание будет приковано к регионам, у глав которых в 2019 году завершается срок полномочий. Примечательно, что из 33 глав регионов, избранных или утвержденных в 2014 году, свои посты к настоящему времени сохранили лишь 17", — говорится в рейтинге фонда.

Среди регионов с повышенными, по мнению фонда, рисками ротации действующих глав регионов — Республика Алтай, Башкортостан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области, Санкт-Петербург.

Средние риски у глав Кабардино-Балкария, Калмыкии, Крыма, Вологодской, Курганской, Оренбургской областей.

Регионов с низкими рисками, считают в фонде, в данный момент нет.