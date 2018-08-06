Американский сенатор остался доволен визитом в Россию

Член Сената Конгресса США от Республиканской партии Ренд Пол во время встречи в Москве с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым. Архивное фото

Член Сената Конгресса США от Республиканской партии Ренд Пол во время встречи в Москве с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым. Архивное фото

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор США Рэнд Пол заявил журналистам, что доволен визитом в Россию.

"Да", — ответил он на соответствующий вопрос по итогам встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Москве.

Российские парламентарии встретились в понедельник в Москве с делегацией сенаторов США, в которую, помимо Пола, вошли также член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. В частности, состоялись встречи с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым и руководителем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Это уже вторая встреча подобного уровня в Москве за месяц с небольшим: группа американских конгрессменов и сенаторов побывала в России в конце июня — начале июля.