Американский сенатор остался доволен визитом в Россию

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор США Рэнд Пол заявил журналистам, что доволен визитом в Россию.
"Да", — ответил он на соответствующий вопрос по итогам встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Москве.
Российские парламентарии встретились в понедельник в Москве с делегацией сенаторов США, в которую, помимо Пола, вошли также член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. В частности, состоялись встречи с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым и руководителем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
Это уже вторая встреча подобного уровня в Москве за месяц с небольшим: группа американских конгрессменов и сенаторов побывала в России в конце июня — начале июля.