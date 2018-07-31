Токио считает важным углублять диалог с Москвой на фоне переговоров по КНДР

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Япония считает важным углублять взаимопонимание с Россией на фоне старта переговорного процесса по денуклеаризации Северной Кореи, возобновления диалога РФ и США, заявил глава японского МИД Таро Коно.

"Международная ситуация меняется крайне быстрыми темпами. Прошел американо-северокорейский саммит, стартовал процесс денуклеаризации Северной Кореи, к тому же в Хельсинки прошел российско-американский саммит. Мы приветствуем возобновление диалога между Россией и США. В такой обстановке важно, чтобы Россия и Япония, соседние страны, имеющие в историческом плане глубокие отношения, старались понять друг друга и углубляли взаимопонимание в сфере безопасности", — заявил Коно на старте переговоров в формате "2+2".

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.