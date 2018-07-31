Путин исключил бывшего мэра Мичуринска из состава кадрового резерва

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший мэр Мичуринска, ушедший в отставку в июне на фоне расследования уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями", исключен из состава резерва управленческих кадров под патронажем президента РФ Владимира Путина.

В январе 2018 года сообщалось, что Путин одобрил новый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента — в его состав вошли 143 человека. В обновленной версии, опубликованной на сайте Кремля, в состав резерва входит 138 человек.

За полгода резерв покинули пятеро человек, четверо из которых являлись самыми взрослыми в одобренным ранее составе — 1963 года рождения. Среди них — ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев, первый замгубернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, замгубернатора Владимирской области по соцполитике Михаил Колков и замначальника управления президента по вопросам госслужбы и кадров Алексей Серегин.

Еще один покинувший состав резерва — ушедший в отставку мэр Мичуринска Александр Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в отношении главы города следствием возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями", санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. По данным следствия, в августе 2016 года глава администрации Мичуринска заключил муниципальный контракт о приобретении здания старой котельной стоимостью около 30 миллионов рублей под залог собственности муниципалитета.

Следствие полагает, что чиновнику было достоверно известно об отсутствии в бюджете города средств для оплаты этого контракта. Кроме того, по данным следствия, необходимость приобретать устаревшую котельную вообще отсутствовала, так как к отопительному сезону 2016-2017 годов планировалось ввести в эксплуатацию две ранее приобретённые блочно-модульные котельные, которые в полной мере обеспечат теплом и горячей водой потребителей.