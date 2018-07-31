Мосгоризбирком зарегистрировал Балакина кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия во вторник зарегистрировала экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы от партии "Союз горожан" по решению Мосгорсуда, передает корреспондент РИА Новости.

Теперь столичным избирателям предстоит выбирать одного из пяти претендентов на должность мэра столицы.

Михаил Балакин подавал для регистрации кандидатом 112 подписей из 111 округов при необходимых 110 подписях из разных округов. 12 июля Мосгоризбирком отказал ему в регистрации, поскольку в комиссию поступили заявления от трех депутатов, которые попросили не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса о регистрации кандидата. Позднее Мосгорсуд признал незаконным отказ комиссии, а член избиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что они намерены обжаловать до 30 июля включительно в Верховном суде решение, обязывающее комиссию зарегистрировать экс-главу СУ-155.

"Предлагается принять решение зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Балакина Михаила Дмитриевича, 1961 года рождения, выдвинутого региональным отделением политической партии "Союз горожан", — сказала в ходе заседания член избирательной комиссии Рима Кузнецова.

В ходе заседания члены комиссии коллегиально приняли решение о регистрации Балакина кандидатом.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком ранее зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.