Эксперт призвала не ждать подвижек по ПРО на встрече России и Японии "2+2"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. От встречи России и Японии в формате "2+2" не стоит ожидать сильной результативности, в том числе в вопросе размещения ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), она скорее будет носить консультативный характер, однако сам факт возрождения формата является позитивным сигналом, считает эксперт РИСИ, старший научный сотрудник центра Азии и АТР Юлия Крячкина.

Встреча глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2" пройдет в Москве 31 июля. Как сообщили в российском дипведомстве, Москва поднимет на встрече вопрос развертывания в АТР элементов глобальной системы ПРО США, также будут рассмотрены перспективы развития торгово-экономического и иного сотрудничества, проект "перекрестных" годов России в Японии и Японии в России и взаимодействие на международной арене.

"Это уже третий раунд переговоров с Японией в формате "2+2". Нельзя сказать, что этот формат показал за прошедшие два раунда сильную результативность, но с другой стороны, этот формат является неотъемлемой частью общей тенденции на укрепление двухсторонних отношений", — сказала РИА Новости эксперт.

Готова ли Япония на уступки по ПРО?

На этих переговорах, прежде всего, стоит обратить внимание на обсуждение вопроса развертывания ПРО на территории Японии, считает Крячкина. Москва, как отметила эксперт, неоднократно высказывала свое непонимание по поводу намерения Токио развернуть элементы ПРО в АТР.

"На фоне попыток урегулировать ситуацию вокруг Корейского полуострова будет интересно наблюдать за тем, как будет проходить это обсуждение, что будет говорить Япония и какие у нее реальные намерения в сфере развития ПРО. Если японские коллеги, наконец, услышат Москву и выйдут на более плотный и открытый контакт, то это покажет желание японской стороны и дальше развивать диалог. Если же ситуация сложится как и в сфере совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, где Токио не слышит Москву, это будет еще одним звоночком, что японская сторона несмотря на все свои намерения пока не готова выйти на реальные уступки и шаги", — отметила собеседник агентства.

Подвижек ожидать не стоит

По словам Крячкиной, само возрождение встреч в формате "2+2" является позитивным сигналом.

Первая встреча в формате "2+2" между РФ и Японией состоялась в Токио 2 ноября 2013 года. Однако из-за западных санкций, к которым присоединилась Япония, формат был заморожен. Консультации в данном формате возобновились в 2017 году, встреча прошла в Токио.

"Конкретных подвижек вряд ли стоит ожидать, скорее это будут более углубленные консультации, чтобы стороны лучше услышали друг друга. Хорошо, что этот формат возродился после длительного перерыва. Другой вопрос в том, захочет ли японская сторона услышать российскую", — считает эксперт РИСИ.