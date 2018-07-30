Владимир Пучков вошел в список кандидатов в сенаторы от врио главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Экс-глава МЧС РФ Владимир Пучков вошел в список кандидатов в члены Совета Федерации, который предоставил в избирком врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, претендующий на пост главы региона, сообщил РИА Новости представитель избирательного штаба Тарасенко.

Ранее врио губернатора подал документы на регистрацию в избирком.

"В список кандидатов (в сенаторы — ред.) вошли Владимир Пучков, Александр Конев – ведущий инспектор группы (инспекторов) управления командования Объединенного стратегического командования Восточного военного округа и гендиректор ООО "Веросса" Дмитрий Пенязь", — сказал собеседник агентства.

Сейчас исполнительный орган государственной власти Приморского края в Совфеде представляет Светлана Горячева. Она является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Горячева стала сенатором в сентябре 2014 года, срок окончания полномочий – сентябрь 2018 года.

Ранее Тарасенко сообщал, что кандидатом на пост сенатора в случае его победы будет Владимир Пучков. Экс-глава МЧС ранее стал руководителем предвыборного штаба врио губернатора Приморья.

Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. На пост главы региона также претендуют депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).