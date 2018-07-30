Вице-спикера парламента Крыма отправили в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента, курирующий межнациональный блок, Ремзи Ильясов ушел в отставку по собственному желанию.

Решение принято на внеочередной сессии госсовета республики.

"Прекратить досрочно полномочия Ильясова Ремзи Ильясовича как лица, замещающего государственную должность заместителя председателя Государственного совета Республики Крым, в связи с его отставкой по собственному желанию", — сказано в принятом документе.

Ильясов, избранный в парламент от партии "Единая Россия", занимал пост вице-спикера с мая 2014 года. Он также является главой межрегионального общественного движения крымско-татарского народа "Къырым".

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