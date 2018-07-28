В Совфеде отдыхающих сенаторов попросили быть всегда на связи

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сенаторы на отдыхе должны оставаться на постоянной связи с Советом Федерации через систему спецоповещения, сообщил вице-спикер СФ Юрий Воробьев на итоговом заседании палаты в субботу.

"Сейчас начинается отпуск сенаторов. Все мы, коллеги, имеем телефоны, зарегистрированные в системе спецоповещения "Рупор". Прошу вас иметь эти телефоны всегда при себе, не передавать их помощникам и советникам", — сказал Воробьёв.

Его поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что такая мера не относится к желаниям сенаторов, а является "обязанностью парламентария".

"Может, даже проверим один раз мобилизацию, соберем в зале всех. Если очень соскучимся, может быть, в августе такую тренировку сделаем", — предположила она.

Весенняя сессия Совфеда завершилась 28 июля, осенняя сессия палаты откроется заседанием 26 сентября.