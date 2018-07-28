Матвиенко рассказала об отношении парламентариев к американским коллегам

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские парламентарии не питают радужных иллюзий в отношении своих американских коллег, хотя и считают возобновившийся диалог позитивным сдвигом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Разногласия, безусловно, остаются. Никаких радужных иллюзий по отношению к американским коллегам мы не питаем", — сказала она, выступая на заседании Совфеда.

Вместе с тем, подчеркнула Матвиенко, первые шаги по восстановлению диалога сделаны, что является, "конечно, заметным позитивным сдвигом". "Не будем забывать и народную мудрость: "Худой мир лучше доброй ссоры", — заявила спикер.

Матвиенко отметила при этом, что возобновление после долгого перерыва российско-американского межпарламентского диалога является позитивным фактом. Встреча российских сенаторов с коллегами из Соединённых Штатов "в некотором смысле стала прологом" Хельсинского саммита президентов России и США, добавила она.

Группа американских конгрессменов посетила Россию с 30 июня по 5 июля и провела несколько официальных встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и обеими палатами российского парламента. Это первый визит делегации американских парламентариев, тем более такой представительной, в Россию с 2013 года.

Матвиенко ранее сообщила, что в начале августа в Россию планирует приехать еще одна делегация конгресса США, спикер Совфеда готова с нею встретиться, если будет в Москве.