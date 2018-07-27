Поклонская "извинилась" перед Родниной и Пушкиной

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Наталья Поклонская ответила на критику со стороны депутатов Ирины Родниной и Оксаны Пушкиной и принесла им извинения"за неудобства". Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети "ВКонтакте".

"Простите за неудобства, которые Вам пришлось пережить и которые Вы очевидно все еще переживаете в связи с вхождением Крыма в состав России", — написала парламентарий. Она также добавила, что наблюдает со стороны коллег перманентное раздражение в свой адрес.

Поклонская подчеркнула, что "никогда не бахвалилась" своей работой в Крыму и полученным опытом.

"Оценка ему — вынесенный мне "Правым сектором"* смертный приговор", — отметила она. Депутат напомнила, что на Украине ее судят заочно, при этом "там по совокупности статей пожизненное лишение свободы скорее всего будет".

Поклонская призвала коллег заниматься своим делом и не тратить время на критику.

"Не додумывайте за меня и не приписывайте мне того, чего нет в помине", — заявила депутат.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ирина Роднина обвинила Наталью Поклонскую в самопиаре, а Оксана Пушкина предложила ей отказаться от поста главы думской комисии по контролю за достоверностью сведений о доходах.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.