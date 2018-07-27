Бывшего главу ВЭБа Горькова назначили замминистра экономического развития

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Экс-глава ВЭБа Сергей Горьков назначен замминистра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Назначить Горькова Сергея Николаевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В июне источник РИА Новости в финансово-экономическом блоке правительства сообщал, что Горьков перейдет на работу в Минэкономразвития, где будет курировать внешнеэкономическую деятельность. Сам экс-глава ВЭБа тогда отметил, что не знает об этом назначении и находится в отпуске.

Горьков с 2016 года возглавлял Внешэкономбанк, до этого более семи лет работал в Сбербанке. В мае 2018 года ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он сообщал, что Горьков не планирует продолжать работу в ВЭБе, хотя такое предложение ему было сделано.