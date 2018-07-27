Москва прорабатывает идею саммита Россия — Африка

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Москва прорабатывает идею проведения саммита Россия-Африка с участием глав африканских государств, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

"Прорабатываем идею проведения саммита Россия — Африка с участием глав африканских государств. Этому могли бы предшествовать встречи видных предпринимателей и экспертов, общественных деятелей. Имеем в виду обсудить это с представителями африканских стран", — сказал он.