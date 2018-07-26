Российские политики раскритиковали "Крымскую декларацию" Госдепа

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдепартамент США опубликовал "Крымскую декларацию", в которой говорится, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Российские дипломаты, политики и общественники выступили с осуждением этого документа.

Так, посольство России в Вашингтоне на странице в Facebook написало, что американские политики живут в иной реальности.

"Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", — говорится в заявлении.

Баловство

Крымские политики также подвергли критике документ.

Вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс назвал "Крымскую декларацию" баловством.

"Это точка зрения Соединенных Штатов Америки очень важна только для Соединенных Штатов Америки и не более того", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, США придется считаться с позицией Москвы, которая играет ведущую роль в обеспечении мира и безопасности.В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что Вашингтон отказывается признавать российский статус Крыма, поскольку воссоединение полуострова с Россией больно ударило по их амбициям.

По его словам, каждое слово этой декларации "пронизано ложью и лицемерием".

Бессмысленная декларация

Как заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, американским политикам нужно приехать на полуостров увидеть его так называемую оккупацию воочию.

Она напомнила, что "Крым исторически был частью России".

По ее словам, СССР для США всегда был "империей зла", которая что-то насильственно оккупирует".

Бездумные клише

"К сожалению, спустя годы, ничего в головах американского истеблишмента не поменялось", — сказала Гридчина.

Сенатор Константин Косачев назвал выводы американских властей бездумными клише и радикальным заблуждением.

Он также напомнил о событиях 1940 года, когда США не признали включение в состав СССР прибалтийских республик.

"Американским стратегам кажется (или хочется верить), что эти сюжеты идентичны и что стратегия, сбывшаяся однажды исторически, годится на все случаи жизни", — написал Косачев в Facebook.

По словам сенатора, в случае с балтийскими республиками решения советских властей опирались на поддержку узкой группы местных политиков и не поддерживались большинством населения.

"Крым — прямо противоположная история. Никакой военной силы, никакого принуждения. Возвращение в Россию решительно и однозначно поддерживается подавляющим большинством населения, оппоненты в исчезающе малом меньшинстве. И это не фейк а-ля советская пропаганда, это абсолютная реальность", — считает Косачев.