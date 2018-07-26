Жириновский предложил учредить звание "Заслуженный чиновник"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить в РФ звание "Заслуженный чиновник", копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Жириновский в своем обращении напоминает, что ранее президент утвердил звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ". Политик отмечает, что сегодня статус муниципального и государственного служащего не отмечен в системе госнаград и "не стимулируется государственными почетными званиями".

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации предлагаю рассмотреть вопрос о внесении изменений в указ президента… "Об установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описании нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации", которые бы дополнили перечень почетным званием "Заслуженный чиновник", — говорится в обращении Жириновского.

Лидер ЛДПР отмечает, что в общем штате сотрудников государственного аппарата есть те, кто действительно достоин государственных наград, внимания со стороны руководства в силу своего опыта и "принесенной пользы государству".