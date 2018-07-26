Путин прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС.

Саммит будет проходить по 27 июля. По его итогам лидеры стран БРИКС подпишут Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации.

По традиции, программа саммита предусматривает проведение отдельной встречи лидеров БРИКС с приглашенными главами ряда стран. Как ожидается, главы стран-участниц встретятся с главами ряда африканских государств, а также Аргентины, Турции и Ямайки.

Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита. Помимо встречи с президентом ЮАР предполагаются переговоры с президентом Турции, председателем КНР, главами Анголы, Аргентины, Замбии, премьером Индии.