Путин прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС.
По традиции, программа саммита предусматривает проведение отдельной встречи лидеров БРИКС с приглашенными главами ряда стран. Как ожидается, главы стран-участниц встретятся с главами ряда африканских государств, а также Аргентины, Турции и Ямайки.
Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита. Помимо встречи с президентом ЮАР предполагаются переговоры с президентом Турции, председателем КНР, главами Анголы, Аргентины, Замбии, премьером Индии.
В аэропорту Йоханнесбурга, куда делегаты прилетели для участия в саммите БРИКС, контроль в общей очереди проходили все, включая и губернаторов, и министров. pic.twitter.com/OGWMIpdHvs— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 июля 2018 г.