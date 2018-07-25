Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Главный редактор газеты "Культура", первый зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Елена Ямпольская возглавила комитет ГД по культуре.

Такое решение было принято депутатами в ходе пленарного заседания в среду.

Ранее кандидатуру Ямпольской на пост главы комитета рекомендовала фракция "Единая Россия", об этом сообщил лидер фракции ЕР Сергей Неверов.

На позицию первого заместителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи назначен Михаил Старшинов, который переходит из комитета по делам национальностей, где он был первым заместителем председателя. На этот пост, в свою очередь, назначен депутат ГД Шамсаил Саралиев.