Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Главный редактор газеты "Культура", первый зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Елена Ямпольская возглавила комитет ГД по культуре.
Ранее кандидатуру Ямпольской на пост главы комитета рекомендовала фракция "Единая Россия", об этом сообщил лидер фракции ЕР Сергей Неверов.
На позицию первого заместителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи назначен Михаил Старшинов, который переходит из комитета по делам национальностей, где он был первым заместителем председателя. На этот пост, в свою очередь, назначен депутат ГД Шамсаил Саралиев.