Два кандидата на пост главы Хабаровского края сдали подписные листы

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Выдвинувшиеся на выборы губернатора Хабаровского края Сергей Фургал от ЛДПР и Анастасия Саламаха от КПРФ в среду сдали в избирком подписные листы в свою поддержку и списки кандидатов, которые станут сенаторами в случае их избрания, сообщил РИА Новости представитель краевой избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора пройдут в Хабаровском крае в единый день голосования 9 сентября. О своем участии в выборах заявили пять человек – помимо Фургала и Саламахи это Андрей Петров от партии "Зеленые", Игорь Глухов от "Справедливой России" и Вячеслав Шпорт от "Единой России".

"Второй пакет документов в среду в избирком предоставили Сергей Фургал от ЛДПР и Анастасия Саламаха от КПРФ. В документах подписные листы и списки кандидатов в сенаторы. Комиссия рассмотрит документы и примет решение о регистрации их в качестве кандидатов на выборы губернатора", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Фургал внес в список кандидатов в сенаторы депутата Законодательной думы Хабаровского края Елену Грешнякову, своего помощника Аллу Шпарейчук и заведующего отделением краевой клинической психиатрической больницы Сергея Ольнева.

В список кандидатов в сенаторы от Саламахи вошли адвокат из Москвы Константин Лазарев, депутат Законодательной думы Хабаровского края — первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Александр Громов, а также первый секретарь местного отделения КПРФ Анатолий Романцов.

Ранее сообщалось, что действующий губернатор Шпорт, подавший все документы, в среду зарегистрирован в качестве кандидата. В его список кандидатов в сенаторы включены действующий сенатор Александр Шишкин, ректор ХГУЭП Юрий Плесовских и заместитель директора краевой детской библиотеки Наталья Ляшко.