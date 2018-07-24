Патрушев и Болтон будут готовить встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон может встретиться с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым по вопросу организации следующей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Очевидно, с Патрушевым. Я еще не знаю, где будет эта встреча, пока она не конкретизирована", — заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, с кем может встретиться с Болтоном по вопросу организации следующего саммита РФ и США.

Ранее в Белом доме сообщили, что Болтон планирует встретиться "со своим российским коллегой" в августе.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Позже пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила о том, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью.