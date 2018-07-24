Работу по встрече Путина и Трампа пока не начали

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подготовка новой встречи президентов РФ и США пока не начиналась, есть варианты проведения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 и других международных форумов, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Что касается практической подготовки к новой встрече, могу сказать, что пока такая работа еще не начиналась", — заявил он журналистам. По словам Ушакова, для организации следующего саммита РФ и США могут быть рассмотрены различные площадки.

"Есть и другие варианты, которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими руководителями. Это упоминавшаяся мною встреча лидеров "двадцатки" в Буэнос-Айресе. Может быть, будут и другие форумы международные, на которых примут участие и Трамп, и Путин. И тоже возможность встречи в ходе этих форумов наверняка будет обсуждаться. Но пока, еще раз подчеркну, мы к практической проработке новой встречи не приступаем", — отметил он.