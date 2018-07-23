Источник: в Совфеде поддержали назначение Бабича послом в Белоруссии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал в понедельник на заседании кандидатуру полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для утверждения на пост посла РФ в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.

"Рассмотрели и поддержали (кандидатуру Бабича)", — сказал собеседник агентства.

В понедельник Бабич присутствовал на заседании международного комитета Совфеда с участием МИД РФ.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич ожидает прохождения последних формальностей для назначения послом РФ в Белоруссии.

Тринадцатого июля пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что запрос агремана на назначение нового посла России в белорусский МИД не поступал.

В настоящее время посольство РФ в Белоруссии возглавляет Александр Суриков, он руководит дипмиссией с 2006 года.