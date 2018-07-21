В Совфеде оценили реакцию Пентагона на приглашение Путина в США

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Пентагона на решение президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США.
"Пентагон поддержал идею Трампа пригласить Путина посетить осенью Вашингтон. Там, полагаю, впечатлены Сирией и нашим новейшим оружием, а потому не хотят чрезмерных обострений. Военные лучше других знают им цену", — написал Пушков в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью. Предложение американского лидера передал его советник по национальной безопасности Джон Болтон.
Саммит в Хельсинки
Шестнадцатого июля Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась с разговора тет-а-тет, который занял больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.
Американский лидер также отметил, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.