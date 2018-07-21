Захарова прокомментировала резкое выступление российского дипломата в ООН

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Слова заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова "что ты глаза отводишь?" в адрес британского постпреда Мэттью Райкрофта стали "криком отчаяния", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с газетой "Коммерсантъ".
"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" — сказал дипломат.
"Один человек призывает другого ответить: что вы творите, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, куда вы заводите мировое сообщество?", — отметила представитель МИД.
Кроме того, она обратила внимание на разницу между словами Сафронкова и высказыванием главы минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который, по мнению Захаровой, позволил себе откровенно "хамский и трусливый" выпад в адрес Москвы.
Однако Захарова не считает, что традиционный язык дипломатии "можно похоронить". По ее словам, устоявшиеся нормы остаются, но "экстраординарные" фразы могут вызвать резонанс.