МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин упразднил три президентских совета — по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации", — говорится в документе.