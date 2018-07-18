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Политика

Россия надеется на заинтересованность Японии в безвизовом режиме

(обновлено: 09:31 18.07.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро КоноМинистр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Россия надеется, что японские власти проявят заинтересованность в диалоге по поводу перспектив введения взаимных безвизовых поездок, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Деловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar
Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил журналистам, что Россия готова прорабатывать с Японией соглашение о взаимных краткосрочных безвизовых поездках.

"Мы вообще в принципиальном плане являемся сторонниками максимально возможной либерализации визового режима с Японией, рассматривая такую либерализацию как важный фактор активизации общения между нашими гражданами, активизации туристических потоков, активизации бизнес-контактов, активизации официальных контактов по линии правительственных министерств и ведомств", — сказал Галузин.

По его словам, в этом вопросе Москва готова идти настолько далеко, насколько к этому будет готова японская сторона.

"Вариантов здесь может быть немало. Это и формат безвизового въезда на 72 часа при наличии действующих транспортных документов, билетов для дальнейшего следования за пределы страны. От такого варианта до, предположим, введения безвизового въезда для туристов на достаточно большой срок – 30, 60 дней. Мы здесь готовы к максимально конструктивному, максимально ориентированному на результат диалогу", — добавил он.

"Мы надеемся на то, что наши японские коллеги на каком-то этапе тоже проявят готовность к этому", — подчеркнул посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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proximos
Безвизовый режим для Россиян должен быть по всему миру, МИДу есть куда расти.
10:11
18.07.2018
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zhora_vaskin
Интересно, а это будет первый в истории случай, когда между странами безвизовый режим, но при этом нет мирного договора? Любопытный прецедент может получиться)
09:46
18.07.2018
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