РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Политологи прогнозируют регулярные контакты Путина и Трампа

Сюжет:
Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (228)
070
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018резидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Характер прошедших в понедельник переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволяет прогнозировать в будущем новые контакты, которые вполне могут стать регулярными, чего не было уже десятилетие, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Встреча Путина и Трампа говорит о геополитической эволюции, считают в ЕС
При этом эксперты отмечают, что сделанные лидерами заявления по ряду вопросов, в частности по Сирии, внушают оптимизм и могут послужить началом совместной работы по урегулированию.

Характер встречи

По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, встреча оправдала ожидания — отчасти поскольку "они изначально не были завышенными".

Политолог Александр Коньков считает, что переговоры носили позитивный характер "уже потому, что они вообще состоялись при всех сегодняшних проблемах".

"Мы помним, что еще, когда президентом был Обама, его встречи с Путиным носили периодический характер, не имели системного содержания. Сегодня первая такая встреча глубокая за десятилетие… Можно даже сказать, что встреча прошла в дружественном ключе, по крайней мере на личностном уровне между Путиным и Трампом. Это было видно, что между Путиным и Трампом сложился определенный контакт, определенные рабочие отношения", — добавил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Лучше, чем супер": итоги встречи Путина и Трампа
На сам факт проведения саммита обращает внимание и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, называя его "основным результатом".

"Как известно, на должном уровне российско-американские контакты были заморожены. Более того, российско-американские отношения, по оценкам некоторых экспертов деградировали даже ниже уровня взаимодействия предыдущей холодной войны", — отметил он.

Осторожные прогнозы

По мнению Макаркина, после прошедшей встречи можно ожидать следующих, которые могут стать обычным делом.

"После этой встречи такие двусторонние встречи на разных крупных мероприятиях, а там и та же самая "двадцатка", конечно, в первую очередь, могут стать обычными. То есть здесь дан определенный импульс, что называется, именно двустороннему общению", — сказал собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Трамп назвал Путина хорошим соперником
С этим солидарен и Коньков, отметивший, что содержательно "встреча подтолкнет в той или иной степени российско-американские отношения к какой-то динамике".

Тем не менее, эксперты не считают уместным использовать такие слова, как "перезагрузка", поскольку, уточняет Коньков, "не так давно этот термин применялся, и как мы знаем, ни к чему не привел кроме какого-то ажиотажа вокруг самих слов, самой терминологии".

Мартынов также предпочел не говорить о "разморозке" в эмоциональных категориях вроде "потепления" или "похолодания". "Я говорил бы именно о разморозке и, точнее, разблокировании, выстраивании прагматичного взаимодействия и обмена не только мнениями по актуальным вопросам международной повестки, но и взаимодействии в разрешении тех проблем, которые могут решить только вместе две сверхдержавы", — пояснил эксперт.

Следующие шаги и препятствия

В то же время, отмечает Макаркин, "что из этих встреч получится – это очень большой вопрос".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в перерыве рабочего заседания на саммите АТЭС
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Трамп рассчитывает когда-нибудь подружиться с Путиным
Мартынов также отмечает, что существующие преграды после "такого жесткого режима, разрыва отношений по горизонтали" затруднят процесс восстановления связей.

В плане конкретики, полагает он, после саммита будут создаваться, а точнее — "восстанавливаться различные комиссии, площадки".

"Потому что подобный формат был и вполне себе успешно работал, пока предыдущая администрация один за другим не поубивала все эти площадки, все эти инструменты, надеясь на некий свой абсурдный план", — добавил аналитик.

Темы обсуждения: нефть, Сирия и Северный поток — 2

Что касается конкретных вопросов, например Сирии, то, по мнению Конькова, сделанные лидерами заявления "внушают определенный оптимизм". Он объясняет это тем, что их можно расценить как "готовность совместно работать".

"То, что лидеры продемонстрировали готовность к пониманию того, что тут есть поле для совместного не только диалога, но и для сотрудничества, послужит началом определенного процесса и по "перезагрузке" сирийского урегулирования", — предполагает Коньков.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В Европарламенте увидели "риск" для Европы в переговорах Путина и Трампа
Также эксперты сходятся во мнении, что достигнуто "частичное" взаимопонимание по нефтяному вопросу. Макаркин, отмечает, что "это было видно еще перед встречей, когда Россия сблизилась с Саудовской Аравией в том, что надо повышать экспорт нефти, что вызывает неприятие у Ирана". "Сейчас эта позиция, что и Россия, и США не заинтересованы в слишком высоких и слишком низких ценах на нефть, она может быть общей", — предполагает аналитик.

Коньков добавляет, что подтверждение получило и высказывавшееся многими экспертами предположение, что вопрос "Северного потока-2" для США и для Трампа "является не столько вопросом политическим, сколько вопросом бизнеса".

Значение саммита для международной повестки

Мартынов полагает, что по результатам "блестящего", как он его называет, саммита в Финляндии "в глупейшем положении оказываются лидеры европейских стран".

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин: все считают Трампа исключительно бизнесменом, но он уже политик
"Как они теперь будут объяснять своим гражданам, почему они были должны поссориться с Россией и потерять огромные деньги. В первую очередь, крайне возмущены будут предприниматели и капитаны европейского бизнеса, особенно на фоне тезиса сегодняшней встречи, что капитаны российского и американского бизнеса сформируют совместные совещательные площадки… а места европейским капитанам бизнеса здесь нет", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что "план русофобии, так называемой русской угрозы, оказался несостоятельным" и не привел ни к каким позитивным результатам ни для США, ни для в сего остального мира, "тем более что главным потерпевшим в этом во всем оказывается Европа".

Мартынов отмечает, что "сегодняшний старт разморозки российско-американских двусторонних отношений, возврат к сотрудничеству и взаимодействию по самому широкому кругу запросов и по всем, что называется, горизонталям — это очень хороший сигнал всему миру".

"Очень сложно переоценить значение сегодняшнего саммита для всей международной повестки и для мирового развития в целом", — заключил эксперт.

Время поговорить обстоятельно: встреча Путина и Трампа в Хельсинки
© Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкПервым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту в Хельсинки. 16 июля 2018
© Пресс-служба президента РФ
Перейти в фотобанк
Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
© REUTERS / Lehtikuva/Seppo SamuliРоссийского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.Лимузин проекта Кортеж в Хельсинки перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. 16 июля 2018
© REUTERS / Lehtikuva/Seppo Samuli
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТрамп приехал через 20 минут после Путина.Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп (в центре) и его супруга Меланья во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Трамп приехал через 20 минут после Путина.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПо словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкОткрытая часть переговоров завершилась рукопожатием.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНа беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.Во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
© AFP 2018 / Yuri KadobnovЗаключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.Журналисты смотрят трансляцию встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.
/

Комментировать
Политика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена