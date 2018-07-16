Трамп приехал в Хельсинки "без камня за пазухой", считает Клинцевич

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Встречу лидеров России и США в Хельсинки можно считать началом прорыва в российско-американских отношениях, поскольку она показала, что непреодолимых противоречий между нашими странами нет, считает сенатор Франц Клинцевич.

"Полагаю, что переговоры в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно считать началом прорыва в российско-американских отношениях. Прорыва не в том смысле, что достигнуты какие-то конкретные договоренности, — подобные вопросы, как правило, не решаются в течение трех-четырех часов даже первыми лицами государств. Саммит, во время которого стороны обсудили практически все "болевые точки" в мире, показал, что между нашими странами, хотя нас и многое разделяет, непреодолимых противоречий нет", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, Россия и США могут найти точки соприкосновения по целому комплексу проблем, в том числе урегулированию в Сирии, на Корейском полуострове, украинскому кризису, борьбе с международным терроризмом, договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, размещению оружия в космосе, кибербезопасности, "иранской сделки".

"Это возможно, если Россию и США объединяет общий интерес, — обеспечение стратегической стабильности в мире. А этот общий интерес, что и продемонстрировал саммит, реально существует", — сказал он.

Клинцевич полагает, что надо отдать должное личным качествам Трампа, сумевшего "стряхнуть с себя груз прошлого" и приехавшего на саммит в Хельсинки "без камня за пазухой", с "ярко выраженным стремлением понять нашу страну и навести с ней мосты".

Клинцевич полагает, что надо отдать должное личным качествам Трампа, сумевшего "стряхнуть с себя груз прошлого". Сенатор отметил, что "он приехал на саммит в Хельсинки "без камня за пазухой", с ярко выраженным стремлением понять нашу страну и навести с ней мосты. А Россия всегда отвечала на добро добром".