Трамп приехал в Хельсинки "без камня за пазухой", считает Клинцевич

19:4916.07.2018
(обновлено: 19:57 16.07.2018)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Встречу лидеров России и США в Хельсинки можно считать началом прорыва в российско-американских отношениях, поскольку она показала, что непреодолимых противоречий между нашими странами нет, считает сенатор Франц Клинцевич.
"Полагаю, что переговоры в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно считать началом прорыва в российско-американских отношениях. Прорыва не в том смысле, что достигнуты какие-то конкретные договоренности, — подобные вопросы, как правило, не решаются в течение трех-четырех часов даже первыми лицами государств. Саммит, во время которого стороны обсудили практически все "болевые точки" в мире, показал, что между нашими странами, хотя нас и многое разделяет, непреодолимых противоречий нет", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По мнению сенатора, Россия и США могут найти точки соприкосновения по целому комплексу проблем, в том числе урегулированию в Сирии, на Корейском полуострове, украинскому кризису, борьбе с международным терроризмом, договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, размещению оружия в космосе, кибербезопасности, "иранской сделки".
"Это возможно, если Россию и США объединяет общий интерес, — обеспечение стратегической стабильности в мире. А этот общий интерес, что и продемонстрировал саммит, реально существует", — сказал он.
Клинцевич полагает, что надо отдать должное личным качествам Трампа, сумевшего "стряхнуть с себя груз прошлого" и приехавшего на саммит в Хельсинки "без камня за пазухой", с "ярко выраженным стремлением понять нашу страну и навести с ней мосты".
Клинцевич полагает, что надо отдать должное личным качествам Трампа, сумевшего "стряхнуть с себя груз прошлого". Сенатор отметил, что "он приехал на саммит в Хельсинки "без камня за пазухой", с ярко выраженным стремлением понять нашу страну и навести с ней мосты. А Россия всегда отвечала на добро добром".
Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
Трамп приехал через 20 минут после Путина.
Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.