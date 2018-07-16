Путин и Трамп завершили открытую часть переговоров рукопожатием

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (95)

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Открытая часть переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершилась рукопожатием, инициатором которого был американский лидер.

"Я жду нашей личной беседы, которая сейчас начнется. Потом мы приступим к обсуждению с участием наших команд. У нас есть много вопросов, надеюсь, мы найдём на них ответы. Хорошо быть с вами сегодня", — сказал Трамп и протянул Путину руку.

Открытая часть встречи длилась чуть более пяти минут. На рукопожатие лидеры потратили около трех секунд.

Путин и Трамп в комнату для переговоров зашли вместе, одним взглядом они договорились, кто первый начнет встречу. В завершении протокольной части американский лидер первый протянул руку для рукопожатия. pic.twitter.com/BpDYpRNy09 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июля 2018 г.

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