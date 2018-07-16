Азаров подал документы для участия в выборах главы Самарской области

САМАРА, 16 июл — РИА Новости. Врио главы Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник подал в облизбирком документы для регистрации кандидатом в губернаторы, передает корреспондент РИА Новости.

"В основу моей предвыборной программы, безусловно, ляжет мнение людей о будущем Самарской области… Сегодня мы нуждаемся в четком определении целей, которые будут разделять все жители Самарской области. Выбор целей — это наша общая задача. Да, конечно, мы должны в своей работе ориентироваться и на те результаты, которых ожидает от нас руководство страны… Есть предложения, с которыми я иду к людям, но очевидно и другое, что во время избирательной кампании, во время обсуждения с людьми она (предвыборная программа) будет дополняться новыми задачами, новыми элементами", — сказал Азаров журналистам.

Для регистрации врио губернатора, как и другие кандидаты, должен будет предоставить в облизбирком минимум 169 подписей муниципальных депутатов или глав муниципалитетов.

Ранее документы для регистрации кандидатом в губернаторы подали заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов, выдвинутый на выборы ЛДПР, а также лидер реготделения "Справедливой России", депутат Михаил Маряхин и первый секретарь самарского обмкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин. Кроме того, на выборы главы региона выдвинулись председатель реготделения Партии роста Андрей Евдокимов и общественник Виктор Русин.

В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Дмитрий Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации от региона. Досрочные выборы губернатора пройдут в единый день голосования 9 сентября. Глава региона избирается на пять лет.